Российские вооруженные силы быстро уничтожат американские ракеты сразу после того, как они появятся на территории Украины. Об этом aif.ru заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

«После пересечения сухопутной границы уязвимыми станут задействованные железнодорожные станции, а при разгрузке при морском способе доставки - порты Одессы или Ильичевска (Черноморска)», — сказазл эксперт.

У России в распоряжении есть комплекс крылатых ракет, одним из наиболее эффективных из них является ЗРК «Витязь».

По данным источников газеты The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения Вашингтона отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп пытался выступать посредником в мирных переговорах с Москвой и ограничивал передачу Украине дальнобойных средств. Теперь же, по словам источников, Белый дом исходит из того, что давление на энергетику России способно подорвать ее военные возможности.

До последнего времени США ограничивали применение своих вооружений по целям в глубине российской территории. Еще Джо Байден, будучи президентом, осенью 2024 года дал согласие на использование тактических ракетных комплексов ATACMS (дальность до 300 км) для ударов по объектам на занятых ВС РФ территориях Украины. Но после вступления Трампа в должность в январе 2025 года Пентагон ввел процедуру согласования каждого пуска, что фактически заблокировало их применение против России.

Ранее аналитик предупредил, что Киев может пойти на отчаянные меры ради вовлечения НАТО в конфликт.