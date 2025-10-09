США ввели санкции против более 50 компаний и судов за перевозки иранских энергоносителей

США ввели санкции против компаний, судов и физлиц, связанных иранской нефтью

Американские власти ввели санкции против более чем 50 компаний, судов и частных лиц, причастных к перевозке иранских энергоносителей. Об этом сообщило министерство финансов США, передает «Интерфакс».

В заявлении министерства финансов указано, что Управление по контролю за иностранными активами усиливает меры против экспорта иранской нефти и нефтехимической продукции.

«Подпавшие под санкции люди и организации способствовали продаже и поставкам иранской нефти и сжиженного углеводородного газа», — отметили в ведомстве.

Среди попавших под ограничения значатся компании из ОАЭ и Китая, а также ряд судов, используемых для транспортировки энергоносителей.

8 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сам факт попыток Запада возобновить санкции против Ирана возмутителен.

26 сентября Совет Безопасности ООН не поддержал предложенный проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления санкций против Ирана.

Данный документ был разработан совместно Россией и Китаем. Поддержку предложению выразили четыре члена Совбеза, девять проголосовали против, а двое воздержались.

Ранее сообщалось. что Китай строит в Иране объекты инфраструктуры в обмен на нефть.