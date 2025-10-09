Защита будет возражать против требования арестовать имущество зампреда «Яблока»

Защита будет возражать против требования Следственного комитета арестовать имущество находящегося в СИЗО заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом «Газете.Ru» заявила его адвокат Наталия Тихонова, назвав такое ходатайство правоохранителей «не повсеместной практикой» с учетом доходов ее подзащитного.

«Я бы не сказала, что это повсеместная практика. При том, что Максим Сергеевич не является представителем бизнеса, не миллиардер, не имеет каких-то запредельных доходов и тому подобное. Завтра буду знакомиться с материалом в суде, будет видно, что же хочет следствие по этому вопросу. Само собой будем возражать», — сказала она.

2 октября московский суд арестовал Круглова до 29 ноября по обвинению в распространении фейков о российской армии. Следствие требует привлечь политика к ответственности за два поста в Telegram-канале, опубликованные в 2022 году, в которых он прокомментировал события в Буче и в Мариуполе. В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза».

Подробнее о задержании политика — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Явлинский назвал провокацией дело против зампреда «Яблока» Круглова.