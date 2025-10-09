На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Защита будет возражать против требования арестовать имущество зампреда «Яблока»

Адвокат Тихонова назвала нетипичным требование СК арестовать имущество зампреда «Яблока»
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Защита будет возражать против требования Следственного комитета арестовать имущество находящегося в СИЗО заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом «Газете.Ru» заявила его адвокат Наталия Тихонова, назвав такое ходатайство правоохранителей «не повсеместной практикой» с учетом доходов ее подзащитного.

«Я бы не сказала, что это повсеместная практика. При том, что Максим Сергеевич не является представителем бизнеса, не миллиардер, не имеет каких-то запредельных доходов и тому подобное. Завтра буду знакомиться с материалом в суде, будет видно, что же хочет следствие по этому вопросу. Само собой будем возражать», — сказала она.

2 октября московский суд арестовал Круглова до 29 ноября по обвинению в распространении фейков о российской армии. Следствие требует привлечь политика к ответственности за два поста в Telegram-канале, опубликованные в 2022 году, в которых он прокомментировал события в Буче и в Мариуполе. В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза».

Подробнее о задержании политика — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Явлинский назвал провокацией дело против зампреда «Яблока» Круглова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами