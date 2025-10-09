На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров рассказал подробности о встрече глав МИД ЛАГ в Москве

Лавров: главы МИД ЛАГ 13 октября в Москве рассмотрят проекты итоговых документов
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств пройдет в Москве 13 октября в преддверии первого российско-арабского саммита для окончательного рассмотрения проектов итоговых документов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

По его словам, 13 октября состоится заседание дипломатов для окончательного рассмотрения проектов итоговых документов встречи на высшем уровне.

7 октября помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин соберет лидеров стран СНГ на традиционном неформальном саммите в Санкт-Петербурге в конце года.

Ушаков добавил, что в Кремле займутся этим вопросом сразу же после того, как в Москве 15 октября состоится первый российско-арабский саммит.

Лига арабских государств — это региональная межправительственная организация, основанная в 1945 году для координации политической, экономической и культурной деятельности арабских стран с целью укрепления связей, защиты независимости и суверенитета. Штаб-квартира ЛАГ находится в Каире

Ранее сообщалось, что Катар примет участие в российско-арабском саммите.

