Израильские танки открыли огонь по дороге, по которой шли палестинские беженцы

Израильские танки открыли предупредительный огонь по дороге, где шли палестинские беженцы в направлении города Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Согласно первому этапу мирного плана, ХАМАС в течение 72 часов обязуются передать Израилю заложников. В ответ Израиль в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава и освободит 2000 палестинских заключенных.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. По его словам, это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

