На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США хотят расследовать роль Сороса в финансировании терроризма

DC: конгрессмен призвал расследовать роль Сороса в финансировании терроризма
close
Shannon Stapleton/Reuters

Конгрессмен-республиканец Бадди Картер призвал американское министерство юстиции расследовать роль финансиста Джорджа Сороса в финансировании внутреннего терроризма в США. Об этом сообщил портал Daily Caller (DC) со ссылкой на письмо конгрессмена.

«Есть растущие опасения… что [фонд] Open Society Foundations (признан в РФ нежелательной организацией) Джорджа Сороса сыграл значительную роль в финансировании организаций, связанных с продвижением политического экстремизма», — говорится в публикации.

В письме также утверждается, что Сорос якобы занимается деятельностью, подпадающей под определение внутреннего терроризма, или поддерживает ее. Также Картер просит провести проверку, нарушали ли фонд Open Society Foundations и другие организации, которые поддерживаются Соросом, федеральные законы, связанные с внутренним терроризмом.

Помимо этого, конгрессмен призывает установить, была ли организована материальная поддержка Соросом насилия и другой незаконной деятельности, направленной против американских граждан.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и филантроп. Из его финансовых операций наиболее известны валютные спекуляции. Также он известен поддержкой различных инициатив и организаций, выступающих за демократию и «открытую дискуссию». Считается, что Сорос сыграл определенную роль в ряде «цветных революций».

8 октября бывший глава украинского правительства Николай Азаров рассказал, как встречался с американским бизнесменом Джорджем Соросом в 1992 году и уже тогда, по его словам, увидел в миллиардере врага.

Ранее Путин согласился со словами о негативном воздействии учебников Сороса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами