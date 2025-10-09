На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: вывод ЦАХАЛ из Газы может растянуться на месяцы

Политолог Ципис: Нетаньяху не будет торопиться с выводом войск из Газы
Ohad Zwigenberg/AP

Вывод ЦАХАЛ из сектора Газа будет намеренно затягиваться Израилем на долгие месяцы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Саймон Ципис, комментируя реализацию первого этапа мирного плана по урегулированию в анклаве.

По словам эксперта, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимо сформировать общественное мнение внутри страны таким образом, чтобы сделка с палестинским радикальным движением ХАМАС считалась единственно правильным выбором.

«Нетаньяху буквально борется за свое политическое выживание. Чем больше времени займет реализация первого этапа соглашения с ХАМАС, тем более мягким будет падение политика», — пояснил Ципис.

Что касается прекращения огня в Газе, то операция ЦАХАЛ уже остановлена, добавил он.

9 октября президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что военные начали подготовку к реализации сделки с ХАМАС, в частности к отводу на согласованные линии.

Ранее политолог предсказал, к чему приведет первый этап сделки Израиля и ХАМАС.

