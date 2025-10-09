На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме резко отреагировали на угрозу Зеленского устраивать блэкауты в России

Депутат Шеремет: угрозы Зеленского о блэкаутах ввергнут Украину в темные времена
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Угрозы Владимира Зеленского устроить блэкауты в Курске и Белгороде могут усугубить кризисную ситуацию на территории Украины. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Зеленский хорошо понимает, что в преддверии отопительного сезона у украинского народа кратно увеличиваются желание и шансы сжечь его на погребальном костре как клятвопреступника и последователя неонацистской ереси, уничтожившей их страну», — заявил Шеремет.

Он призвал президента Украины осознать, что отказ от переговоров, а также выдвижение требований и угроз в адрес России ввергнут республику в «еще более темные и суровые времена».

Парламентарий подчеркнул, что высказывания Зеленского обусловлены эффективностью ударов ВС РФ. Украина оказалась в положении, аналогичному началу 14 века, когда основным видом отопления были дрова, заметил Шеремет.

До этого Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей. Зеленский утверждает, что будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

Ранее Зеленский заявил о «дальнобойных санкциях против России».

