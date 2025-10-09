В Европе рассказали о «секретном оружии» против Трампа

«Секретным» оружием Европы против президента США Дональда Трампа может стать политика ЕС по вытеснению с рынка американских товаров и услуг. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Европейская комиссия может вытеснить американские товары и услуги с европейского рынка или ввести к ним пошлины. Она может лишить их (американцев – «Газета.Ru») прав интеллектуальной собственности, заблокировать инвестиции и потребовать возмещения ущерба в качестве условия возвращения на европейский рынок», — говорится в сообщении издания.

В материале говорится, что этот инструмент — не просто «экономическое возмездие», а «декларация политической воли». Он был разработан, чтобы дать понять, что Европа «никогда не потерпит иностранного принуждения», пишет газета.

The Guardian отмечает, что такие шаги можно считать «секретным оружием против экономического давления Трампа».

9 октября представитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что Европа пока не смогла добиться поддержки президента США по вопросу введения новых санкций против России.

Ранее сообщалось, что страны G7, включая США, близки к ужесточению санкций против РФ.