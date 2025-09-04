На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ опровергли данные о невыплате страховок после крушения самолета AZAL

МИД: спекуляции о невыплатах РФ страховок после крушения самолета AZAL циничны
true
true
true
close
Isa Tazhenbayev/Global Look Press

Информация, согласно которой Россия не выплатила страховых средств в связи с крушением самолета «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), является циничной спекуляцией. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства иностранных дел РФ.

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории. Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что страховые выплаты осуществляются с февраля 2025 года. На текущий момент их общая сумма составляет 358,4 млн рублей. При этом азербайджанской авиакомпании выплатили 1,003 млрд рублей, что соответствует полной страховой стоимости самолета.

Утром 25 декабря 2024 года пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее Алиев снова высказал претензии России из-за крушения самолета AZAL.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами