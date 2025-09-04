В МИД РФ опровергли данные о невыплате страховок после крушения самолета AZAL

Информация, согласно которой Россия не выплатила страховых средств в связи с крушением самолета «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), является циничной спекуляцией. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства иностранных дел РФ.

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории. Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что страховые выплаты осуществляются с февраля 2025 года. На текущий момент их общая сумма составляет 358,4 млн рублей. При этом азербайджанской авиакомпании выплатили 1,003 млрд рублей, что соответствует полной страховой стоимости самолета.

Утром 25 декабря 2024 года пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее Алиев снова высказал претензии России из-за крушения самолета AZAL.