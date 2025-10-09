Президент Сербии не винит Россию в санкциях США против NIS

Вучич не винит Россию в санкциях США против «Нефтяной индустрии Сербии»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не винит Россию в санкциях США против «Нефтяной индустрии Сербии». Его слова приводит ТАСС.

Вучич призвал Москву найти решение проблемы вместе с Белградом.

«Я прекрасно знаю, что русские не виноваты в санкциях, но, как президент республики, я не имею права допустить, чтобы мой народ и дальше страдал безвинно, и я этого не допущу», — сказал он.

Санкции США против NIS, которая входит в «Газпром нефть», вступили в силу 8 октября.

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После чего президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS.