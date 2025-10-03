Глава МИД Польши Сикорский заявил о выгоде от восстановления Украины для Варшавы

От начала восстановления Украины наибольшую выгоду получит Польша, считает глава МИД республики Радослав Сикорский. Об этом он заявил в интервью изданию Fakt.

«Я считаю, что Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины. <...> Для множества инвесторов с Запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине», — сказал министр.

По его словам, Варшава уже формирует базу для такого сотрудничества. Он напомнил, что на Украине продолжают работу многие польские компании, несмотря на боевые действия на территории страны.

29 сентября Сикорский заявлял, что президент США Дональд Трамп якобы встал на сторону Украины, поскольку любит «победителей». По его словам, американский лидер видит, что наступление ВС РФ якобы «угасает». Он указал, что размер России идет ей «во вред», из-за невозможности покрыть системами ПВО всю территорию.

Ранее в МИД РФ обвинили Польшу в раскачивании ситуации на Украине.