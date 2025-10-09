На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
НАТО хочет разрешить своим пилотам стрелять по воздушным целям из России

FT: НАТО изучает снятие ограничений на открытие огня по воздушным целям из РФ

Johanna Geron/Reuters

Североатлантический альянс обсуждает возможность «смягчить ограничения» для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по «воздушным целям» из России, залетевшим в воздушное пространство НАТО. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников военного блока.

В НАТО также изучают возможность размещать боевые беспилотники вдоль границы с Россией, говорится в тексте.

«По словам четырех официальных лиц НАТО, осведомленных о ходе переговоров, цель дискуссии — повысить издержки Москвы на ее «гибридную войну» и разработать четкие контрмеры после серии нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и самолетами», — пишет FT.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее Фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении «гибридной войны» против Европы.

