НАТО хочет разрешить своим пилотам стрелять по воздушным целям из России

FT: НАТО изучает снятие ограничений на открытие огня по воздушным целям из РФ

Североатлантический альянс обсуждает возможность «смягчить ограничения» для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по «воздушным целям» из России, залетевшим в воздушное пространство НАТО. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников военного блока.

В НАТО также изучают возможность размещать боевые беспилотники вдоль границы с Россией, говорится в тексте.

«По словам четырех официальных лиц НАТО, осведомленных о ходе переговоров, цель дискуссии — повысить издержки Москвы на ее «гибридную войну» и разработать четкие контрмеры после серии нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и самолетами», — пишет FT.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее Фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении «гибридной войны» против Европы.