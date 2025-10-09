На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде раскрыли, к чему приведет реализация идеи НАТО сбивать цели из России

Сенатор Карасин: решение НАТО сбивать российские цели станет эскалацией
Алексей Дружинин/РИА Новости

Потенциальное снятие ограничений на удары по предполагаемым целям из России со стороны НАТО станет дополнительной эскалацией напряженности. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя подобные обсуждения внутри Североатлантического альянса.

По его словам, «сама логика подсказывает», что реализация подобной инициативы станет очевидным шагом в эскалации напряженности между НАТО и Россией.

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников военного блока писала, что Североатлантический альянс обсуждает возможность «смягчить ограничения» для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по «воздушным целям» из России, залетевшим в воздушное пространство НАТО.

По данным источников, цель дискуссии — повысить издержки Москвы на ее якобы «гибридную войну» и разработать четкие контрмеры после серии нарушений воздушного пространства стран-членов НАТО.

Ранее Зеленский заявил о «дальнобойных санкциях против России».

