В ВСУ появятся кибервойска

Нардеп Железняк: Верховная рада приняла законопроект о создании киберсилы в ВСУ
Reuters

Верховная рада Украины 9 октября приняла законопроект о создании в Вооруженных силах страны (ВСУ) киберсилы. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Верховная рада поддержала за основу законопроект №12349 о создании киберсилы Вооруженных сил Украины: формирование киберрезерва», — написал парламентарий.

Железняк отметил, что инициативу поддержали 255 из 450 депутатов украинского парламента.

В Генштабе ВСУ заявляли, что киберсила якобы должна помочь в борьбе с российской армией.

В октябре прошлого года в Генеральном штабе украинской армии сообщили, что киберсилы как отдельный род войск планируют создать в ВСУ.

В 2024 году в украинской армии уже был создан новый род войск. Так, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины.

Ранее в генштабе ВСУ раскрыли сумму, которую Украина тратит в сутки на конфликт с Россией.

Новости Украины
