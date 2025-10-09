В ВСУ появятся кибервойска

Верховная рада Украины 9 октября приняла законопроект о создании в Вооруженных силах страны (ВСУ) киберсилы. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Верховная рада поддержала за основу законопроект №12349 о создании киберсилы Вооруженных сил Украины: формирование киберрезерва», — написал парламентарий.
Железняк отметил, что инициативу поддержали 255 из 450 депутатов украинского парламента.
В Генштабе ВСУ заявляли, что киберсила якобы должна помочь в борьбе с российской армией.
В октябре прошлого года в Генеральном штабе украинской армии сообщили, что киберсилы как отдельный род войск планируют создать в ВСУ.
В 2024 году в украинской армии уже был создан новый род войск. Так, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины.
Ранее в генштабе ВСУ раскрыли сумму, которую Украина тратит в сутки на конфликт с Россией.