В генштабе ВСУ раскрыли сумму, которую Украина тратит в сутки на конфликт с РФ

Генштаб ВСУ: один день военного конфликта обходится Украине в $172 млн

Украина тратит на военный конфликт 7,1 млрд гривен ($172 млн) в сутки. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, его слова приводит издание «Новости.LIVE».

«Сутки войны обходятся Украине в 172 млн долларов. <...> Своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит», — сообщил Гнатов.

Он подчеркнул, что в связи с нехваткой средств Украина нуждается в финансовой помощи партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий. Гнатов отметил, что на эти цели нужны «безумные финансовые ресурсы».

«Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, как РФ, — это очень дорого», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников. Он отметил, что Киеву приходится покупать все больше оружия за деньги. Речь в том числе идет об артиллерийских снарядах и системах противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский отметил, что на уровне минобороны Украины постоянно ведутся разговоры с другими странами по поводу увеличения поставок. Он подчеркнул, что все чаще ему предлагают «не бесплатные варианты» оружия.

Ранее в Раде заявили о нехватке средств на ВСУ в 2025 году.