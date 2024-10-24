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В Вооруженных силах Украины могут появиться кибервойска

Генштаб Украины: в украинской армии планируют создать киберсилы

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Киберсилы как отдельный род войск планируют создать в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в Генштабе украинской армии.

Как сообщает украинский генеральный штаб, представители сил обороны страны обсудили проект концепции создания киберсил как отдельного рода войск. В этом обсуждении также приняли участие народные депутаты, представляющие комитет Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки. Проект создания отдельного рода войск получил высокую оценку со стороны экспертов.

Встреча прошла под председательством начальника генерального штаба Анатолия Баргилевича.

Отмечается, что участники обсуждения рассмотрели основные положения проекта «с учетом опыта создания и функционирования кибервойск ведущих стран мира».

В этом году в украинской армии уже был создан новый род войск. Так, 26 июня украинский лидер Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины. Соответствующий указ был размещен на сайте его офиса.

Ранее на Украине сообщили о массовых мятежах в ВСУ.

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