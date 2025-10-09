Байден впервые после ухода с поста президента выступит на публике

Впервые после окончания срока своего пребывания на посту главы государства экс-президент США Джо Байден лично посетит мероприятие демократов в штате Небраска. Об этом сообщается на сайте гала-вечера.

В пресс-релизе отмечается, что политик выступит 7 ноября на мероприятии в честь бывшего сенатора-демократа от Небраски Бена Нельсона. На вечере будут «чествовать избранных должностных лиц, кандидатов, лидеров партии и волонтеров», которые «строят» Демократическую партию.

В мае демократы раскритиковали Байдена за порчу имиджа партии. В интервью телеканалу ABC политик заявил, что считает себя ответственным за возвращение на пост президента США Дональда Трампа. Он добавил, что кандидат от демократов Камала Харрис проиграла из-за расизма и сексизма американского населения.

После этого демократ Энтони Коли высказал мнение, что каждое интервью Байдена не идет на пользу демократическому бренду, которому нужны надежные парламентеры и борцы, способные достучаться до независимых и умеренных избирателей.

Ранее Трамп объяснил, как, в отличие от Байдена, избегает падений на лестнице.