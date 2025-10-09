На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Байден впервые после ухода с поста президента выступит на публике

Экс-президент Байден 7 ноября выступит на мероприятии демократов в Небраске
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Впервые после окончания срока своего пребывания на посту главы государства экс-президент США Джо Байден лично посетит мероприятие демократов в штате Небраска. Об этом сообщается на сайте гала-вечера.

В пресс-релизе отмечается, что политик выступит 7 ноября на мероприятии в честь бывшего сенатора-демократа от Небраски Бена Нельсона. На вечере будут «чествовать избранных должностных лиц, кандидатов, лидеров партии и волонтеров», которые «строят» Демократическую партию.

В мае демократы раскритиковали Байдена за порчу имиджа партии. В интервью телеканалу ABC политик заявил, что считает себя ответственным за возвращение на пост президента США Дональда Трампа. Он добавил, что кандидат от демократов Камала Харрис проиграла из-за расизма и сексизма американского населения.

После этого демократ Энтони Коли высказал мнение, что каждое интервью Байдена не идет на пользу демократическому бренду, которому нужны надежные парламентеры и борцы, способные достучаться до независимых и умеренных избирателей.

Ранее Трамп объяснил, как, в отличие от Байдена, избегает падений на лестнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами