На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский отправит своих представителей на переговоры в США

Зеленский: Ермак и Свириденко приедут в США на следующей неделе
true
true
true
close
Heather Khalifa/AP

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак и уполномоченный главы государства по санкционной политике Владислав Власюк приедут в США в начале следующей недели. Об этом сообщил журналистам украинский лидер, передает «РБК-Украина».

Зеленский рассказал, что представители Украины обсудят в Вашингтоне ключевые темы — противовоздушную оборону, энергетику, переговорный трек, а также санкции. Политик утверждает, что с американской стороной также будет обсуждаться вопрос замороженных активов России.

До этого Зеленский заявил, что в ближайшее время намерен заключить с Вашингтоном соглашения по закупке оружия и производству беспилотников. Газета Politico писала, что украинский президент готовится к «мега-сделке» по покупке оружия у США. Он предоставил американскому президенту Дональду Трампу подробную спецификацию своих военных потребностей, включая запросы на оружие большой дальности действия.

Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получать по миллиарду долларов ежемесячно.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами