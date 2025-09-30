На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что Украина хочет получать по миллиарду долларов ежемесячно

Зеленский: Украина хочет получать миллиард долларов ежемесячно от Запада
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Цель Украины состоит в том, чтобы получать по миллиарду долларов в месяц в рамках механизма, который называется PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – соглашения между США и НАТО по поставкам оружия Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины <…> Наша цель-обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал», — отметил он.

По словам Зеленского, с августа партнеры Киева профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины. Среди стран, которые заплатили за оружие для Украины, оказались Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

По состоянию на данный момент, отметил он, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности внести вклад в будущий пакет помощи Украине.

18 сентября украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Североатлантического альянса сообщило, что на Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО.

Ранее в Кремле прокомментировали готовность Запада сбивать российские самолеты.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами