И.о. министра Франции назвала цирком политическую ситуацию в стране

Панье-Рюнаше извинилась перед гражданами Франции за политический «цирк»

Исполняющая обязанности министра экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше извинилась перед гражданами за политический «цирк». Об этом она заявила в интервью радиостанции Ici Nord.

«Прежде всего я бы хотела принести свои извинения тем, кто нас слушает, поскольку я, как и многие, опечалена цирком, который мы наблюдаем. Я чувствую гнев, фрустрацию, усталость», — сказала политик.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее парламент Франции отклонил предложение об отставке Макрона.