Зеленский высказался о Tomahawk для Украины: «Трамп может дать некоторые вещи»

Зеленский заявил, что Трамп может передать Украине некоторые дальнобойные вещи
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную передачу дальнобойных ракет Tomahawk ВСУ, заявил, что президент США Дональд Трамп «может дать некоторые дальнобойные вещи» Киеву. Его слова приводит УНИАН.

«Трамп может дать Украине некоторые вещи, о которых мы говорили. Они точно могут усилить Украину, некоторые дальнобойные вещи, которые очень для нас важны», — сказал Зеленский.

Он рассказал, что впервые поднял вопрос о передаче оружия осенью прошлого года, во время избирательной кампании Трампа. По словам Зеленского, на последней встрече он не услышал слова «нет». Стороны будут работать на техническом уровне, и будут «рассматривать эту возможность», подчеркнул глава Украины.

8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что гипотетическое применение Tomahawk на Украине возможно только с прямым задействованием американского персонала. В связи с этим Москва призывает Вашингтон ответственно подойти к вопросу о поставках ракет в зону конфликта, добавил дипломат.

За день до этого президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk. В то же время он обратил внимание, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей их применения.

Ранее Зеленский заявил о «дальнобойных санкциях против России».

