Трамп в ответ на вопрос об Украине начал говорить об имидже США

Трамп начал говорить о положительном влиянии пошлин в ответ на вопрос об Украине

Президент США Дональд Трамп на вопрос об урегулировании конфликта на Украине заговорил о положительном влиянии пошлин на имидж американского государства. Интервью он дал в эфире телеканала Fox News.

Республиканец заявил, что без пошлин Соединенные Штаты были бы слабее, и он сохранил миллионы жизней благодаря тарифам.

Трамп заявил, что при предыдущих администрациях США были посмешищем. Ситуацию в украинском урегулировании политик напрямую так и не упомянул.

29 сентября Трамп заявил о намерении ввести «существенные пошлины» против государств, не размещающих на территории Америки мебельное производство.

В этот же день президент США анонсировал пошлины на импортную кинопродукцию. По его словам, американский бизнес кинопроизводства был «украден из США другими странами, как конфетка у ребенка», поэтому для решения этой застарелой, бесконечной проблемы планируется ввести 100%-ные пошлины на все фильмы, которые сделаны за пределами США.

По словам Трампа, Вашингтон уже заработал более $200 млрд за счет взимания импортных пошлин.

Ранее президент Бразилии призвал Трампа отменить пошлины.