Бывший аналитик ЦРУ предупредил о последствиях поставок Tomahawk на Украину

Возможная отправка американских крылатых ракет Tomahawk на Украину грозит дальнейшей эскалацией конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive предупредил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Эксперт прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который отметил, что появление Tomahawk на Украине будет означать качественное изменение политической ситуации.

«Мы впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были [комплексы] HIMARS, [ракеты] Taurus, и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk», — сказал Джонсон.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ будут иметь право на уничтожение пусковых установок для Tomahawk. При этом удары могут привести к потерям среди американских военнослужащих, подчеркнул аналитик.

8 октября Рябков сообщил, что гипотетическое применение Tomahawk на Украине возможно только с прямым задействованием американского персонала. В связи с этим Москва призывает Вашингтон ответственно подойти к вопросу о поставках ракет в зону конфликта, добавил дипломат.

За день до этого президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk. В то же время он обратил внимание, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей их применения.

Ранее в Европе раскрыли возможную цель украинского лидера Владимира Зеленского по ракетам Tomahawk.