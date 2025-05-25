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Байден впервые вышел в свет после новости о тяжелой болезни

Джо Байден впервые появился на публике после обнаружения у него рака простаты
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ashleyblazerbiden/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший президент США Джо Байден появился на публике впервые после обнаружения у него рака простаты. Политик посетил выпускной внука Роберта Хантера Байдена, фотографию опубликовала его жена Джилл Байден в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным издания People, Роберт Хантер Байден окончил среднюю школу Солсбери в штате Коннектикут. Поздравить его пришли дедушка и бабушка, а также другие члены семьи.

«Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер — мы так гордимся тобой», — написала 73-летняя Джилл Байден своему внуку.

Отцом 18-летнего Роберта Хантера Байдена является старший сын экс-президента США Бо Байден, которого уже нет, его мать — Холли Байден.

16 мая у 82-летнего Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами в костях. Как сообщила газета The New York Times, диагноз поставили после того, как политик пожаловался на дискомфорт при мочеиспускании. Врачи при обследовании нашли «небольшой узел» в простате.

Рак Байдена характеризуется показателем 9 по шкале Глисона, которая используется для описания того, как рак простаты выглядит под микроскопом. 9 и 10 — самые агрессивные формы рака. Это означает, что заболевание Байдена классифицируется как «тяжелое», раковsе клетки могут распространиться по организму с большой скоростью.

Однако шансы на излечение Байдена есть. The New York Times отмечает, что экс-президент будет лечиться у своих врачей.

Ранее Трамп заявил, что опечален диагнозом Байдена.

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