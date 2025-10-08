Зеленский пригрозил России «ассиметричными» ударами

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что утвердил план операций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Соответствующее заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«По поводу наших операций – я согласовал Службе некоторые планы, ассиметричные наши ответы на российскую войну», – сказал он.

8 октября Зеленский провел встречу с руководителем СБУ Василием Малюком. По ее итогам украинский лидер заявил, что глава ведомства доложил о «результатах дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ». Президент также выступил с утверждением, что большую эффективность показывают «дальнобойные ракеты-дроны».

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан.

По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может устроить блэкаут в Москве.