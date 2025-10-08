Замглавы МИД Украины призвали не придумывать мифов из-за слов о «кротах» РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала первому заместителю главы внешнеполитического ведомства Украины Сергею Кислице, обвинившему российские власти во внедрении «агентов и кротов» в страны Европы для «запуска» беспилотников, «не сочинять мифологию». Дипломат прокомментировала заявление украинского чиновника в ходе брифинга с журналистами.

Захарова обратила внимание, что Кислица не привел никаких доказательств причастности РФ к запускам дронов в европейских странах. По ее словам, украинский чиновник лишь «голословно нагнетал антироссийскую истерику».

«Для чего все это делается? Конечно: «Дайте еще денег [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому». И вот вам и прекрасное объяснение гражданам ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru»), почему эти деньги надо отдавать. Мы вообще-то рекомендовали бы Кислице <...> не искать повсеместно российский след», — добавила дипломат.

Она рекомендовала Кислице внимательно прочитать сообщения в европейских СМИ, посвященные задержанию в Германии и Норвегии подозреваемых в запуске беспилотников. Как отметила Захарова, под стражу взяли никак не связанных с Москвой немецких и хорватских граждан, а также выходцев из ряда других государств.

4 октября первый замглавы МИД Украины дал интервью для газеты The Guardian. Во время беседы с журналистами он заявил, что РФ якобы внедрила «агентов и кротов» в страны Европы для «запуска» беспилотников над аэропортами и военными базами НАТО.

Ранее в ЕС признали, что не могут доказать причастность РФ к запуску дронов в европейских странах.