На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили об «агентах и кротах» России в Европе для запуска БПЛА

МИД Украины заявил о российских агентах и кротах в Европе
true
true
true
close
Ashley Chan/Global Look Press

Россия якобы внедрила «агентов и кротов» в страны Европы для «запуска» беспилотников над аэропортами и военными базами НАТО. Об этом заявил заместитель МИД Украины Сергей Кислица в интервью газете The Guardian.

«Кислица заявил, что Россия внедрила в страны ЕС «агентов и кротов», которые, по его словам, отвечали за полеты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами союзников», — говорится в сообщении издания.

В начале октября, пишет Guardian, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с лидерами ЕС на саммите в Копенгагене, где премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа столкнулась с самой сложной и опасной ситуацией со времен окончания Второй мировой войны.

Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее в Кремле назвали абсурдным стремление Европы создать новую стену между ней и РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами