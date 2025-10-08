На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова захотела задать украинцам один вопрос

Захарова заявила о своем желании спросить у украинцев, когда они очнутся
Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о своем желании напрямую задать один вопрос украинцам. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга, передает «Лента.ру».

По словам дипломата, на фоне массовой мобилизации и сообщений о начале «отлова» завершивших службу в армии по состоянию здоровья военнослужащих на Украине она захотела поинтересоваться, когда украинцы придут в себя.

«Когда народ на Украине очнется? Я бы хотела задать этот вопрос напрямую», — сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

5 октября глава Совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) могут начать вручать повестки по реестру избирателей. По его словам, этот список обновлялся чаще всего. При этом вручение повесток по реестру является «нормальным процессом», который поможет быстрее действовать на местах, отметил глава совета.

Ранее главнокомандующий ВСУ объяснил, почему на Украине продолжается мобилизация.

