Глава ФБР рассказал о бандах на улицах Чикаго

На улицах Чикаго (штат Иллинойс) орудуют 110 тысяч членов бандитских группировок. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель.

«Мы узнали, что на улицах Чикаго 110 тысяч членов банд. Вы не ослышались. Только в этом году они устроили 1,2 тысячи перестрелок», — сказал он.

В октябре президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в штат Иллинойс.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.