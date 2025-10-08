На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины доказывал свою прогрессивность ездой на самокате

Азаров: экс-премьер Украины Гончарук катался на самокате по зданию правительства
close
РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, занимавший данную должность с августа 2019 года по март 2020 года, называл главу государства Владимира Зеленского «дубом». Об этом в своей новой книге «Стратегия катастрофы» написал председатель украинского правительства в период с марта 2010 года по январь 2014 года Николай Азаров, передает ТАСС.

По словам Азарова, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подслушали разговор Гончарука с министром финансов и главой Национального банка.

«Они (глава Нацбанка и министр финансов — «Газета.Ru») говорят, что сидят, ничего не знают, что Зеленский спрашивает. А Гончарук говорит: «Зеленский — сам дуб такой, что ему можно что угодно говорить», — отметил бывший председатель правительства.

Азаров добавил, что Гончарук не имел опыта и необходимых знаний в сфере управления государством. В связи с этим он пытался продемонстрировать свою прогрессивность иным способом — а именно, катаясь по зданию правительства на самокате.

8 октября член Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинский лидер после первой за 1,5 года встречи с депутатами от фракции «Слуга народа» назвал их «деструктивными дебилами». Как он рассказал, именно из-за этого Зеленский отказался вновь проводить встречу с парламентариями.

Ранее Медведев назвал Зеленского «зеленым кишечным глистом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами