Экс-премьер Украины доказывал свою прогрессивность ездой на самокате

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, занимавший данную должность с августа 2019 года по март 2020 года, называл главу государства Владимира Зеленского «дубом». Об этом в своей новой книге «Стратегия катастрофы» написал председатель украинского правительства в период с марта 2010 года по январь 2014 года Николай Азаров, передает ТАСС.

По словам Азарова, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подслушали разговор Гончарука с министром финансов и главой Национального банка.

«Они (глава Нацбанка и министр финансов — «Газета.Ru») говорят, что сидят, ничего не знают, что Зеленский спрашивает. А Гончарук говорит: «Зеленский — сам дуб такой, что ему можно что угодно говорить», — отметил бывший председатель правительства.

Азаров добавил, что Гончарук не имел опыта и необходимых знаний в сфере управления государством. В связи с этим он пытался продемонстрировать свою прогрессивность иным способом — а именно, катаясь по зданию правительства на самокате.

8 октября член Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинский лидер после первой за 1,5 года встречи с депутатами от фракции «Слуга народа» назвал их «деструктивными дебилами». Как он рассказал, именно из-за этого Зеленский отказался вновь проводить встречу с парламентариями.

Ранее Медведев назвал Зеленского «зеленым кишечным глистом».