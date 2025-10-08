Зеленский оскорбил депутатов Рады от фракции «Слуга народа»

Украинский лидер Владимир Зеленский после первой за 1,5 года встречи с депутатами, представляющими фракцию «Слуга народа» в парламенте, назвал их «деструктивными дебилами». Об этом в своем Telegram-канале написал член Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться?» — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со «слугами», — отметил законодатель.

По его словам, именно по этой причине глава государства отказался вновь проводить встречу с представителями «Слуги народа».

Гончаренко подчеркнул, что фраза про «деструктивных дебилов» очень активно ходит между членами партии. Депутаты выражают разочарование и непонимание из-за сложившейся ситуации, добавил он.

Встреча украинского лидера с народными депутатами от фракции «Слуга народа» состоялась 16 сентября. СМИ писали, что парламентарии задавали Зеленскому вопросы о состоянии дел на фронте, государственном бюджете и проблемах с мобилизацией. Глава государства, в свою очередь, призвал собравшихся готовиться к «худшему сценарию».

Ранее журналисты выяснили, что Зеленский на встрече с членами «Слуги народа» раскритиковал их за неспособность создать правильный образ Украины в глазах Запада.