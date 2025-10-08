На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как Зеленского оскорбляли его подчиненные

Азаров рассказал, что первый премьер при Зеленском называл того дубом
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Первый премьер Украины при украинском лидере Владимире Зеленском Алексей Гончарук называл главу государства «дубом», так как тот не понимает ничего в экономике. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в книге «Стратегия катастрофы», передает ТАСС.

«СБУ подслушала разговор (Гончарука – «Газета.Ru») с министром финансов <...> и с главой Нацбанка, они друзья были, по этому принципу подбирались. И они говорят, что сидят, ничего не знают, что Зеленский спрашивает. А Гончарук и говорит: «Зеленский сам дуб такой, что ему можно что угодно говорить», — вспомнил Азаров.

В той же книге Азаров также рассказал, как встречался с американским бизнесменом Джорджем Соросом в 1992 году и уже тогда, по его словам, увидел в миллиардере врага.

Он сказал, что взгляды Сороса уже тогда показались ему «жуткими», а сам бизнесмен потом составил на Азарова отрицательную характеристику.

Азаров также вспомнил, как советовал бывшему президенту Виктору Януковичу расчистить майдан.

Азаров особенно отметил, что предупреждал Януковича о возможной отставке главы государства на фоне давления оппозиции.

Ранее политолог объяснил нежелание Трампа встречаться с Путиным и Зеленским.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами