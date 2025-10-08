Стало известно, как Зеленского оскорбляли его подчиненные

Азаров рассказал, что первый премьер при Зеленском называл того дубом

Первый премьер Украины при украинском лидере Владимире Зеленском Алексей Гончарук называл главу государства «дубом», так как тот не понимает ничего в экономике. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в книге «Стратегия катастрофы», передает ТАСС.

«СБУ подслушала разговор (Гончарука – «Газета.Ru») с министром финансов <...> и с главой Нацбанка, они друзья были, по этому принципу подбирались. И они говорят, что сидят, ничего не знают, что Зеленский спрашивает. А Гончарук и говорит: «Зеленский сам дуб такой, что ему можно что угодно говорить», — вспомнил Азаров.

В той же книге Азаров также рассказал, как встречался с американским бизнесменом Джорджем Соросом в 1992 году и уже тогда, по его словам, увидел в миллиардере врага.

Он сказал, что взгляды Сороса уже тогда показались ему «жуткими», а сам бизнесмен потом составил на Азарова отрицательную характеристику.

Азаров также вспомнил, как советовал бывшему президенту Виктору Януковичу расчистить майдан.

Азаров особенно отметил, что предупреждал Януковича о возможной отставке главы государства на фоне давления оппозиции.

