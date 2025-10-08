На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший премьер Украины рассказал, как пытался остановить «майдан»

Азаров рассказал, что предлагал Януковичу остановить майдан в 2014 году
Андрей Стенин/РИА Новости

Бывший премьер Украины Николай Азаров вспомнил, как советовал бывшему президенту Виктору Януковичу расчистить майдан. Об этом заявил сам Азаров в своей новой книге «Стратегия катастрофы», передает ТАСС.

«Я согласился, но сказал Виктору Федоровичу, что моя отставка должна быть условием для расчистки майдана и освобождения всех захваченных правительственных зданий», — подчеркнул он.

Азаров особенно отметил, что предупреждал Януковича о возможной отставке главы государства на фоне давления оппозиции.

В августе Украина законодательно признала «войной за независимость» события на майдане в Киеве в 2014 году, приведшие к государственному перевороту и вооруженному конфликту на Донбассе.

В соответствующем документе на сайте Рады говорится, что война за независимость Украины началась 19 февраля 2014 года. В этот день, произошли столкновения на майдане в Киеве.

21 ноября 2013 года в Киеве начались массовые протесты. В этот день правительство Украины приостановило подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Столкновения в феврале 2014 года привели к отстранению от власти президента Украины Виктора Януковича. Он был вынужден покинуть страну.

Ранее политолог объяснил нежелание Трампа встречаться с Путиным и Зеленским.

Новости Украины
