Президент Петро: на Украине к колумбийским наемникам относятся как к низшей расе

С наемниками из Колумбии, приехавшими на Украину для участия в боевых действиях, обращаются как с представителями «низшей расы». Об этом в своем аккаунте на платформе X написал президент этой южноамериканской республики Густаво Петро.

«Украинцы обращаются с колумбийцами как с низшей расой», — отметил он.

В связи с этим глава государства призвал находящихся на Украине колумбийских наемников немедленно вернуться домой. Также он обратил внимание, что граждан республики в зону украинского конфликта «привозят управляемые из Майами компании».

5 октября журнал Semana сообщил, что наемники из Колумбии обратились к Густаво Петро с просьбой спасти их с Украины.

По данным журналистов, 40 колумбийцев потребовали от командования украинских войск отпустить их на родину. Но вместо этого иностранцев в течение двух дней удерживали под арестом, а затем погрузили в автобус и пообещали вывезти в Польшу. При этом в обращении к главе государства наемники выразили уверенность, что властям Украины верить нельзя. Они добавили, что не знают, куда на самом деле их везут.

Ранее правозащитник раскрыл количество колумбийских наемников, не выживших в зоне боевых действий на Украине.