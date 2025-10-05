На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Колумбийские наемники попросили президента страны спасти их с Украины

Semana: колумбийские наемники попросили президента Петро спасти их с Украины
Наемники из Колумбии обратились к президенту республики Густаво Петро, прося спасти их с Украины. Об этом сообщает журнал Semana.

В видеообращении к Петро наемники просят главу государства или МИД Колумбии вмешаться и взять ответственность за их жизни, поскольку они больше не хотят «работать» на Украине. После того как 40 колумбийцев потребовали от украинского командования отпустить их на родину, их удерживали в течение двух дней под арестом, затем погрузили в автобус и пообещали вывезти в Польшу.

По словам наемников, украинским властям нельзя верить, так как их обещания чрезвычайно лживы. И сейчас колумбийцы не знают, куда на самом деле их везут.

Также наемники пожаловались, что украинское командование не выплатило обещанный им гонорар.

2 октября стало известно, что колумбийский наемник, офицер Карлос Веласкес обвинил Украину в невыполнении обязательств. По его словам, Киев не оправдывает ожиданий вербуемых наемников, не выплачивает им обещанный гонорар, ущемляет иностранцев в правах.

Ранее наемники из Колумбии столкнулись с преградой при попытке покинуть Украину.

СВО: последние новости
