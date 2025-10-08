На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о настроении в переговорах между ХАМАС и Израилем

ХАМАС: в переговорах с Израилем «преобладает оптимизм»
true
true
true
close
Yousef Mohammed/Global Look Press

Высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну заявил, что переговорщики из его группы и Израиля обменялись списками заключенных и заложников. Его слова приводит The Guardian.

По данным газеты, эти заложники будут освобождены в случае, если будет достигнуто соглашение в ходе продолжающихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа в Египте.

Аль-Нуну также заявил, что ХАМАС выразил оптимизм по поводу достижения соглашения, заявив, что группировка продемонстрировала необходимый позитивный настрой.

До этого руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, включающего освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

3 октября Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября. Американский лидер подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе.

Ранее Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами