Стало известно о настроении в переговорах между ХАМАС и Израилем

Высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну заявил, что переговорщики из его группы и Израиля обменялись списками заключенных и заложников. Его слова приводит The Guardian.

По данным газеты, эти заложники будут освобождены в случае, если будет достигнуто соглашение в ходе продолжающихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа в Египте.

Аль-Нуну также заявил, что ХАМАС выразил оптимизм по поводу достижения соглашения, заявив, что группировка продемонстрировала необходимый позитивный настрой.

До этого руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, включающего освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

3 октября Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября. Американский лидер подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе.

Ранее Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе.