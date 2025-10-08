На Украине не захотели выдвигать Трампа на Нобелевскую премию мира

«Страна»: в Раде не набралось желающих номинировать Трампа на премию мира

В Верховной раде оказалось недостаточно желающих выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«В Раде не набралось достаточно желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что соответствующее постановление поддержали только 132 депутата.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Дональд Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех и для чего ему может понадобиться награда — в материале «Газеты.Ru».

Несмотря на то, что полный список номинантов остается в тайне, букмекерские конторы называют среди фаворитов этого года Юлию Навальную, гуманитарные организации, работающие в Судане, Международный уголовный суд в Гааге, НАТО, находящегося в тюрьме гонконгского активиста Чоу Ханг-туна и канадского адвоката по правам человека Ирвина Котлера.

Ранее журналист рассказал о тревоге в Белом доме из-за умственных способностей Трампа.