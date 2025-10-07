На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист рассказал о тревоге в Белом доме из-за умственных способностей Трампа

Журналист Херш: в команде Трампа обсуждают ухудшение его умственных способностей
Alex Brandon/AP

В Белом доме растет обеспокоенность состоянием когнитивных способностей президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники, пишет ТАСС.

По данным журналиста, военнослужащие и чиновники, присутствовавшие во время речи главы государства на базе морпехов в Куантико, увидели признаки «умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах».

Отмечается, что Трамп, который ранее умел чувствовать настроение аудитории, перестал это делать. Вместо осмысленного изложения внешнеполитических взглядов он вновь перечислил свои достижения, включая урегулирование происходящих в мире конфликтов.

По информации Херша, некоторые приближенные президента США оценивают подобные выступления как тревожный симптом «нарастающих когнитивных нарушений». Речь идет о потере фокуса и регулярном повторении одних и тех же фраз.

До этого Дональд Трамп заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Также 1 сентября Трамп впервые прокомментировал слухи о своем здоровье — в социальной сети Truth Social президент Соединенных Штатов написал, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

Ранее в Госдуме назвали Трампа генератором случайных чисел и фраз.

