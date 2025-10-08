Эксперт объяснил, кто стоит на пути Трампа к Нобелевской премии

Брюссель может манипулировать необъятным желанием президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист, член совета по правам человека Александр Малькевич. Он допустил, что Европейский союз (ЕС) не посмотрит на урегулированные американским лидером конфликты и потребуют оказать большее давление на Москву, якобы для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине.

«Весь коллективный Брюссель не хочет ему на блюдечке с голубой каемочкой это [премию] ему отдавать. Там поэтому всплывают разные дикие варианты, кто должен вместо Трампа получить, провоцируют его. И как бы дают понять, что премия возможна и вот все эти его плюшки, о которых мечтает Трамп, только если он будет воевать с Россией», — отметил Малькевич.

При этом реакцию Трампа на проигрыш предсказать сложно, как и исход борьбы за премию, добавил он.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

