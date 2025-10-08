На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал главную ошибку Европы в отношениях с Россией

Политолог Сардарян: в день начала СВО лидеры ЕС должны были быть в Кремле
true
true
true
close
Global Look Press

Если бы лидеры стран Евросоюза заботились исключительно о благосостоянии своих народов, они не стали бы совершать ошибку в начале специальной военной операции на Украине. В феврале 2024 года они не должны были отворачиваться от Москвы и наперебой вводить санкции. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

«Потому что, скажем, немецкое экономическое чудо во многом определялось дешевыми российскими энергоносителями и сотрудничеством с нами. Если бы они исходили из рационального начала, в день начала СВО они должны были быть в Кремле и любыми правдами и неправдами уговаривать наше руководство идти на какие-то компромиссы по нашим требованиям, начинать обсуждение», — считает эксперт.

Он добавил, что Москве нужно, чтобы Евросоюз и Британия были поклонниками не России, а собственных стран.

В начале октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель изменит подход к санкциям против России: вместо введения поэтапных санкций объединение хочет принять «гораздо более жесткие меры». Она полагает, что сейчас время еще больше увеличить давление на Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия должна реагировать на очередной пакет санкций ЕС по аналогии с предыдущими. По его словам, европейские лидеры уже осознали, что введенные ими рестрикции являются «обоюдоострым оружием».

Ранее на Западе раскрыли последствия конфискации активов России для Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами