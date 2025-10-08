Политолог Сардарян: в день начала СВО лидеры ЕС должны были быть в Кремле

Если бы лидеры стран Евросоюза заботились исключительно о благосостоянии своих народов, они не стали бы совершать ошибку в начале специальной военной операции на Украине. В феврале 2024 года они не должны были отворачиваться от Москвы и наперебой вводить санкции. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

«Потому что, скажем, немецкое экономическое чудо во многом определялось дешевыми российскими энергоносителями и сотрудничеством с нами. Если бы они исходили из рационального начала, в день начала СВО они должны были быть в Кремле и любыми правдами и неправдами уговаривать наше руководство идти на какие-то компромиссы по нашим требованиям, начинать обсуждение», — считает эксперт.

Он добавил, что Москве нужно, чтобы Евросоюз и Британия были поклонниками не России, а собственных стран.

В начале октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель изменит подход к санкциям против России: вместо введения поэтапных санкций объединение хочет принять «гораздо более жесткие меры». Она полагает, что сейчас время еще больше увеличить давление на Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия должна реагировать на очередной пакет санкций ЕС по аналогии с предыдущими. По его словам, европейские лидеры уже осознали, что введенные ими рестрикции являются «обоюдоострым оружием».

