Жители Европы не желают диктата глобалистов, они не хотят, чтобы ими управлял Брюссель, поэтому не исключено, что в ЕС произойдет «революция». Об этом на своей странице в соцсети X заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Европейцы не хотят, чтобы ими управлял Брюссель или глобалисты, проблема заключается в том, чтобы избавиться от этих людей. Можно ли это осуществить без революции, я пока не знаю», — отметил аналитик.

По словам Макгрегора, складывающийся миропорядок говорит о постепенном распаде Евросоюза из-за отсутствия единства среди государств-членов относительно ряда внешнеполитических вопросов.

До этого сербский журналист Боян Билбия заявил, что Европа все еще «испытывает иллюзии» относительно способности нанести стратегическое поражение России.

Силы, которые вдохновляются подобными иллюзиями, «готовы, судя по всему, идти до конца», пожертвовав Украиной и собственными гражданами, подчеркнул он.

Ранее Медведев оценил уровень отношений России и Европы.