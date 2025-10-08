Захарова иронично высказалась о нелегитимности выборов в Молдавии

Период правления президента Молдавии Майи Санду символизирует «набор для черчения» — выборы в этой стране «рисуют», а голоса избирателей «отмеряют». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

»... символом этого периода [президентства Санду] станет набор для черчения <...> То, как они себе рисуют выборы, и то, как они себе отмеряют голоса избирателей, конечно, требует специального инструментария», — сказала дипломат.

До этого Захарова заявляла, что политическая обстановка после парламентских выборов в Молдавии свидетельствует о том, что страна превращается в колонию Запада. Она отметила, что ситуация, которая сейчас наблюдается в республике, является закономерным следствием политики прозападных сил, которые пришли к власти в конце 2020 года.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиция объявила о планах оспорить итоги выборов в Молдавии.