Помощник и зять президента США останутся в Египте до освобождения израильских заложников

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер останутся в Египте до тех пор, пока на переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС не будет достигнуто соглашение об освобождении заложников и прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios.

Официальные контакты между делегациями Израиля и ХАМАС начались в Египте 6 октября. Уиткофф и Кушнер прибыли в Египет утром 8 октября.

По данным Axios, в Белом доме выразили осторожный оптимизм относительно шансов достижения соглашения до конца 12 октября, но подчеркнули, что представители президента США готовы оставаться в Египте столько, сколько потребуется. По мнению американских официальных лиц, до прибытия Уиткоффа и Кушнера в страну переговоры носили «технический характер».

Ранее ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и заключенных.