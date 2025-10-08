На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и заключенных

ХАМАС и Израиль передали друг другу списки заложников и заключенных для обмена
Hatem Khaled/Reuters

Руководство ХАМАС и Израиль при участии посредников обменялись списками заложников и заключенных для осуществления обмена в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну, передает ТАСС.

«Сегодня мы обменялись списками заложников и заключенных, которых следует освободить в соответствии с оговоренными ранее критериями», — сказал он.

По словам представителя радикального движения, что в переданные израильской стороной списки внесено «согласованное число» палестинских заключенных, однако точное количество человек ан-Нуну не уточнил.

Официальные контакты между делегациями Израиля и ХАМАС начались в Египте 6 октября.

До этого руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом включающие освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
