На Украине задержан американец, более 30 лет скрывавшийся от правосудия

На Украине задержали 66-летнего гражданина США, который более 30 лет скрывался от правосудия. Об это сообщает Telegram-канал Офиса генерального прокурора страны.

По информации ведомства, мужчина скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей. С 1984 по 1991 гг. он работал директором детского сада в округе Пима, штат Аризона. Тогда он совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей от 4 до 9 лет.

Отмечается, что до вынесения приговора Высшим судом штата Аризона он выехал из США и скрывался, используя поддельный мексиканский паспорт.

«Установить местонахождение разыскиваемого удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности, анализа данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленными анкетными данными в частном доме Киевской области», — говорится в сообщении.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия выслала двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.