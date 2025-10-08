На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-глава ЦРУ увидел возможности «разрушить» российскую военную экономику

Экс-глава ЦРУ Петреус заявил о возможности разрушить военную экономику РФ
Pete Marovich/Global Look Press

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что существует возможность «полностью разрушить» военную экономику России и «наказать» тех, кто способствует ее развитию. Его слова приводит газета Die Welt.

«Сейчас появилась возможность полностью разрушить российскую военную экономику и наказать тех, кто ей способствует. Тех, кто продает все компоненты, микросхемы и детали, позволяющие российскому военно-промышленному комплексу продолжать производство систем вооружения, боеприпасов и так далее», — сказал Петреус.

По его словам, речь идет о санкциях Евросоюза и США. Кроме того, необходимо принять меры против покупателей российских энергоносителей, считает он. Экс-глава ЦРУ отметил, что Украина должна иметь достаточное число БПЛА и другого оружия.

«Если объединить все эти меры, то есть разрушить российскую военную экономику, наказать тех, кто ей способствует, и поддержать Украину еще больше, чем это делалось до сих пор, вы измените динамику на поле боя», — утверждает Петреус.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Ранее стало известно о «не разыгранной карте» союзников Украины против России.

