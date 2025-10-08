Экс-глава МИД Украины назвал передачу Tomahawk «символической историей»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-глава МИД Украины Климкин счел символической историей передачу Tomahawk ВСУ
Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV назвал возможную передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk «символической историей».

«Tomahawk - это, скорее, символическая история. Я не исключаю каких-то реальных решений, но, во-первых, они технически и милитаристски непростые. Tomahawk не запускается как дрон. Он требует соответствующей инфраструктуры, технического обслуживания, требует, скорее всего, американцев, которые будут непосредственно нам в этом помогать», — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что со всеми этими вопросами «нужно разобраться». В то же время экс-министр заметил, что возможная передача ракет со стороны США сыграет роль «политического удара».

До этого Telegraph со ссылкой данные аналитиков американского Института изучения войны сообщил, что крылатые ракеты Tomahawk при их передаче Украине смогут долететь до Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Тюмени.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по вопросу поставок Украине «Томагавков».

Ранее в США рассказали об ответе России на пуск ракет Tomahawk.

