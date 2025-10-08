На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейские дипломаты раскритиковали главу евродипломатии за прямолинейность

FP: европейские дипломаты требуют от Каллас большей дипломатичности
Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские дипломаты считают главу евродипломатии Каю Каллас излишне прямолинейной и ожидают от нее более сдержанного стиля работы. Об этом сообщает издание Foreign Policy (FP).

Как отмечают дипломаты, работающие с Каллас, ее подход к международным отношениям вызывает определенные сложности.

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — заявил один из европейских дипломатов, пожелавший остаться неизвестным.

Другой собеседник издания выразился более категорично, сравнив Каллас со «скорее полицейским, чем дипломатом». Он также отметил, что «ее день начинается и заканчивается Россией».

Публикация подчеркивает, что прямолинейный стиль Каллас уже привел к осложнению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвал раздражение у таких крупных держав, как Индия и Китай.

В конце сентября Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией. Она напомнила, что именно американский лидер Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт, поэтому ответственность не может в полной мере лежать только на Евросоюзе.

Ранее Каллас рассказала, как ЕС поможет Украине, если не заберет активы у России.

