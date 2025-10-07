На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик заподозрил Зеленского в страхе перед путешествиями на самолете

Аналитик Меркурис: Зеленский боится путешествовать на самолетах
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится покидать страну на самолете и пользуется в основном поездами. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский политический аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский любит довольно часто выезжать из Киева. И, конечно, когда хочет уехать за границу, он выезжает поездом», — сказал эксперт.

По его словам, страх украинского руководства может быть связан с тем, что Киев не может противодействовать авиаударам Вооруженных сил России.

6 октября газета The Washington Post (WP) написала, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot недостаточно эффективно перехватывают российские баллистические ракеты на Украине. Аналитики объясняют это постоянной модернизацией российского вооружения для преодоления ПВО.

Издание считает, что для создания минимально эффективной системы ПВО Украине потребуются десятки таких комплексов.

Ранее Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о возможном блэкауте на Украине.

